Bouchalakis unterschreibt bis 2025 bei der Hertha

Foto: FIRO/FIRO/SID/JEROEN MEUWSEN

Kurz vor der Schließung des Transferfensters hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC in dem Griechen Andreas Bouchalakis einen weiteren Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige kommt vom griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus nach Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Das teilte die Hertha am Donnerstag mit.

"Andreas hat in den Gesprächen direkt signalisiert, dass ihn die Aufgabe bei Hertha BSC reizt. Er hat nicht nur über 300 Pflichtspiele in Griechenland, England und der Türkei bestritten, sondern auch Erfahrungen im Europapokal und in der griechischen Nationalmannschaft gesammelt, die er auf und neben dem Platz an unsere jungen Spieler weitergeben kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber: "Damit erfüllt Andreas genau das Profil, nach dem wir gesucht haben."

Bouchalakis bringt es auf insgesamt 28 Länderspiele für Griechenland, er stand seit 2018 in Piräus unter Vertrag. Erst am Mittwoch hatte die Hertha, die nach dem Abstieg mit einem Sieg aus vier Spielen in die Liga gestartet ist, die Verpflichtung des schwedischen Mittelfeldspielers Bilal Hussein (23) bekannt gegeben.

