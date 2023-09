Christopher Scott auf Leihbasis zu Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den deutschen Junioren-Nationalspieler Christopher Scott vom belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis, anschließend besteht eine Kaufoption. Sein Bundesliga-Debüt hatte Scott 2021 unter Hansi Flick bei Bayern München (zwei Einsätze) gegeben, mit Antwerpen hätte er in dieser Saison Champions League spielen können.

"Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. In Antwerpen hatte Scott in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele absolviert, davon drei in der Conference League, und dabei zwei Tore erzielt.

Zudem gaben die Niedersachsen am letzten Tag der Transferperiode die Verpflichtung des Routiniers Andreas Voglsammer (31) bekannt. Der Stürmer absolvierte unter anderem in der Bundesliga 50 Spiele für Union Berlin und Arminia Bielefeld (vier Tore) und wechselte nun vom englischen Zweitligisten FC Millwall an den Maschsee.

Auch in der 2. Bundesliga kennt sich Voglsammer bestens aus, für den Karlsruher SC, den 1. FC Heidenheim und Bielefeld stand er dort 163-mal auf den Platz und erzielte 49 Tore.

