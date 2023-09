Eitschberger wechselt für eine Saison in die 3. Liga

Foto: IMAGO/M. Popow/IMAGO/M. Popow/SID/IMAGO/M. Popow

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Verteidiger-Talent Julian Eitschberger für eine Saison in die 3. Liga. Der 19-Jährige, der zuletzt überwiegend für die Berliner Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz kam, wird bis zum kommenden Sommer für den Halleschen FC auflaufen. Das gab der Bundesliga-Absteiger aus der Hauptstadt am Freitag bekannt.

"Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und versprechen uns von dieser Leihe, dass er kostbare Erfahrungen sammelt und gestärkt zu uns zurückkommt", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

