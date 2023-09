Überrascht über sein Aus: Thomas Reis

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Trainer Thomas Reis hat sein Aus beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 trotz des sportlichen Negativlaufs nicht kommen sehen. "Ich habe von meiner Entlassung Mittwochfrüh erfahren. Natürlich war ich dann erst einmal sehr überrascht und enttäuscht. Ich wäre sehr gerne noch lange Trainer auf Schalke geblieben", sagte der 49-Jährige dem SID.

"Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt - und jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich mich mit dem Ruhrgebiet identifizieren kann und mich hier auch privat heimisch fühle", ergänzte Reis. Dass der Saisonstart mit sieben Punkten aus sieben Spielen "nicht zufriedenstellend" verlaufen sei, sei ihm "natürlich bewusst. Trotzdem hätte ich mir erhofft, dass wir zumindest bis zur Länderspielpause gemeinsam alles versuchen, um die Trendwende zu schaffen."

Reis hatte S04 erst im vergangenen Oktober übernommen und den Klassenerhalt mit Königsblau trotz einer beeindruckenden Aufholjagd knapp verpasst. Mit nur zwei Siegen rangiert seine Mannschaft auf Platz 16 der 2. Liga, am Mittwoch wurde er entlassen. "Es war eine extrem emotionale Zeit", sagte er.

Zum Abschied richtete Reis noch einen Gruß an den Schalker Anhang. "Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Fans von Schalke 04 bedanken. Der Support war vor allem in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde einfach nur unglaublich. So etwas gibt es in ganz Europa nur sehr selten, dass man auch auswärts so oft gefühlte Heimspiele hat", sagte er.

"Diese Rückendeckung für die Mannschaft", ergänzte Reis, "habe ich jederzeit gespürt und auch geschätzt. Ich hoffe, dass der Verein über kurz oder lang wieder erfolgreich ist und für mehr positive Schlagzeilen sorgt - die Fans hätten es auf jeden Fall verdient."

© 2023 SID