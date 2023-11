HSV kann sich über Gewinn freuen

Trotz des verpassten Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV im abgelaufenen Geschäftsjahr zum zweiten Mal in Serie einen Gewinn erwirtschaftet. Der Überschuss betrug 7,8 Millionen Euro, wie der Klub am Dienstag mitteilte. "Dabei handelt es sich um das beste Jahresergebnis seit der Ausgliederung der HSV Fußball AG im Jahr 2014", hieß es weiter.

Den Umsatz konnte der HSV von 89 Millionen Euro auf nun 113,8 Millionen Euro deutlich steigern, die Verbindlichkeiten gingen laut HSV auf "einen Tiefstwert" zurück: Von 31,4 Millionen auf 14 Millionen Euro.

"Dieses Jahresergebnis stimmt uns sehr zufrieden. Es bestärkt uns darin, dass unser eingeschlagener Weg richtig und wirksam ist", sagte Finanz-Vorstand Eric Huwer: "Der wirtschaftliche Turnaround ist vollzogen. Nach konsequenter Gesundung haben wir nun eine neue Stufe der Stabilität erreicht. Wir werten das Ergebnis als Bestätigung für eine gelungene Balance zwischen maximaler Profifußballfokussierung in Abwägung zu finanzieller Solidität."

