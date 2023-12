Schiedsrichter Hempel verletzt: Spiel unterbrochen

Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Wegen einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel musste die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga in der 27. Minute unterbrochen werden. Der Unparteiische verletzte sich offenbar an der Wade und schickte die Mannschaften zunächst in die Kabine.

Möglicherweise kann der Referee die Partie nicht mehr weiterleiten. Für den 26-jährigen Hempel ist es der vierte Einsatz in der 2. Liga in dieser Saison.

© 2023 SID