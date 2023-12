Polter hat sich an der Leiste operieren lassen

Im abschließenden Spiel des Jahres muss Fußball-Zweitligist Schalke 04 auf seinen Mittelstürmer Sebastian Polter verzichten. Aufgrund eines Leistenbruchs hat sich der 32-Jährige am Montag einer Operation unterzogen, teilte der Tabellen-13. am Dienstag mit, diese sei "erfolgreich" verlaufen. Polter habe "bereits länger Beschwerden im Leistenbereich" gehabt, nun wolle er die Pause nutzen, "um ohne Schmerzen in die Rückrunde zu gehen."

Der Angreifer war noch am Sonntag im hitzigen Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (2:0) als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen, in der 73. Minute betrat er für Bryan Lasme den Rasen. In bislang 13 Pflichtspielen dieser Saison traf Polter dreimal, zudem legte er drei weitere Treffer auf.

Zum Abschluss des Kalenderjahres empfängt der Bundesliga-Absteiger am Freitag (18.30 Uhr/Sky) die SpVgg Greuther Fürth. Nach zuletzt zwei Siegen in den beiden Kellerduellen gegen Schlusslicht VfL Osnabrück und in Rostock gelang dem Team von S04-Trainer Karel Geraerts der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

