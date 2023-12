Rostocker Anhänger schmissen Pyrotechnik auf den Rasen

Erneute Spielunterbrechungen bei Hansa Rostock: Die Partie des Fußball-Zweitligisten ist wie schon in der vergangenen Woche wegen Fehlverhalten der Fans unterbrochen worden, diesmal gleich mehrfach.

Nachdem die Fanszenen am Freitagabend wie angekündigt zunächst aus Protest gegen den Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) zwölf Minuten lang den Support eingestellt hatten, schlugen die Hansa-Anhänger erneut über die Strenge. Leuchtraketen flogen auf den Rasen, teilweise bis in den Mittelkreis. Sofort unterbrach Schiedsrichter Wolfgang Haslberger die Partie und schickte beide Mannschaften zwei Minuten später in die Kabinen. Nach acht Minuten Pause wurde die Partie fortgesetzt.

Im zweiten Durchgang schickte Haslberger die Teams nach 56 Minuten erneut in die Kabinen, nachdem im Gästeblock Pyrotechnik eingesetzt wurde. Laut Informationen des TV-Senders Sky beriet die Polizei mit den Schiedsrichtern auch über einen möglichen Spielabbruch.

Schon am Sonntag im Heimspiel gegen Schalke (0:2) hatten Anhänger beider Vereine mit Auseinandersetzungen auf den Rängen für eine Unterbrechung von mehr als 25 Minuten gesorgt.

