Kein Sieger zwischen St. Pauli und Wehen Wiesbaden

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Der FC St. Pauli hat die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga auf den letzten Metern verspielt. Die Hamburger kamen zum Abschluss der Hinrunde nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hinaus und mussten Holstein Kiel den ersten Tabellenplatz überlassen.

"Das Spiel müssen wir frühzeitig entscheiden. Es hätte auch 4:0 ausgehen können", sagte Torschütze Marcel Hartel, während auch Trainer Fabian Hürzeler haderte: "Wir versuchen es, in der Rückrunde besser zu machen", kündigte der 30-Jährige an.

Hartel (47.) mit seinem achten Saisontor traf für St. Pauli, das ein starkes Kalenderjahr 2023 aber nicht krönte, weil John Iredale (84.) noch der Ausgleich gelang. Die Hürzeler-Mannschaft liegt nun mit 33 Punkten zwei Punkte hinter dem Überraschungsteam aus Kiel, das die vergangenen fünf Spiele gewann - zuletzt am Samstagabend 3:0 gegen Hannover 96. Der Hamburger SV, der die norddeutschen Festspiele in der Hinrunde auf dem Relegationsplatz komplettiert, hat vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

In Hälfte eins dominierte St. Pauli am heimischen Millerntor die Partie nach Belieben, ließ jedoch die nötige Effizienz im Abschluss vermissen. Marcel Hartel und Elias Saad hatten je zwei gute Torchancen, scheiterten aber entweder an Wehen-Keeper Florian Stritzel oder der eigenen Ungenauigkeit.

Kurz nach Wiederanpfiff machte es Hartel dann besser. Einen mustergültigen Konter schloss er ruhig zur hochverdienten Führung ab. In der 81. Minute hatten die Hamburger dann Glück: Aus dem nichts zog Iredale ab, traf aber nach einem Konter nur die Unterkante der Latte. Wenig später zielte er bei seinem feinen Heber besser.

