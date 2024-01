Hertha-Fans zündeln in Rostock

Foto: IMAGO/frontalvision.com/IMAGO/frontalvision.com/SID/IMAGO/Marco Bertram

Zweitligist Hertha BSC muss wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger Geldstrafen in Gesamthöhe von 27.800 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). In der Partie bei Hansa Rostock (0:0) am 5. November 2023 hatten die Hertha-Fans ebenso Pyrotechnik abgebrannt wie am 11. November gegen den Karlsruher SC (2:2).

Auch Fortuna Düsseldorf (4.200 Euro) sowie die beiden Bundesligisten SC Freiburg (10.000) und VfB Stuttgart (2.250) wurden für Fehlverhalten ihrer Anhänger vom DFB zur Kasse gebeten.

