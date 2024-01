Hertha spielt am Samstag gegen Düsseldorf

Die Hertha-Ultras der Harlekins 98 haben vor dem Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zum Trauermarsch zu Ehren Kay Bernsteins aufgerufen. Der Präsident von Hertha BSC war am Dienstag im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben.

Der Marsch soll am Samstag um 10.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz starten und am Olympiastadion, in dem um 13.30 Uhr die Partie gegen die Rheinländer beginnt, enden. Bernstein hatte die Ultra-Gruppierung einst mitgegründet.

"Dieser Tag wird für uns alle ein schwerer Weg", heißt es auf der Website der Harlekins 98: "Lasst uns in Gedenken an Kay zum Olympiastadion ziehen und ihm unsere letzte Ehre erweisen."

