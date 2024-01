Das war's: Erik Durm beendet seine Karriere

Ex-Weltmeister Erik Durm (31) hängt seine Fußballschuhe an den Nagel und beendet seine Karriere. Das teilte sein bisheriger Klub, der 1. FC Kaiserslautern, am Mittwoch mit. Demnach habe sich der gebürtige Pfälzer mit dem Zweitligisten auf eine sofortige Vertragsauflösung verständigt. Durm war im Juli 2022 von Eintracht Frankfurt an den Betzenberg gewechselt. Für den FCK absolvierte der Rechtsverteidiger insgesamt 34 Pflichtspiele.

"Ich bin vor 1,5 Jahren zu meinem Herzensverein gewechselt mit der festen Absicht, beim FCK eine wichtige Rolle im Verein und in der Mannschaft einnehmen zu können", sagte der Weltmeister von 2014. Seit dem vergangenen Sommer hatte Durm jedoch vermehrt mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, die ihn immer häufiger zu Pausen zwangen.

Diese "Situation, gepaart mit der Aussicht auf weniger Spielzeiten", habe seine nun getroffene Entscheidung reifen lassen. "Ich werde natürlich als Fan des FCK weiterhin mit Herzblut auf den Betze kommen, wann immer es möglich ist", kündigte Durm an.

Vor seiner Zeit bei den Roten Teufeln war Durm in der Bundesliga für Borussia Dortmund und Frankfurt aufgelaufen, insgesamt bestritt er 101 Partien im Oberhaus. Mit dem BVB gewann er 2017 den DFB-Pokal, mit der SGE 2022 die Europa League.

