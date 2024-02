DFL und CVC werden keine Partner

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Das Private-Equity-Unternehmen CVC hat den Ausstieg der Deutschen Fußball Liga (DFL) aus den Verhandlungen über ein milliardenschweres Engagement des Beteiligungskonzerns ohne weitere Bewertung zur Kenntnis genommen. "Wir geben keinen Kommentar", hieß es am Mittwoch seitens CVC auf eine SID-Anfrage nach einer Reaktion auf den Beschluss des DFL-Präsidiums.

Im Umfeld des Luxemburger Finanzunternehmens wurde der geplatzte Deal als Teil des Alltagsgeschäfts in der Private-Equity-Branche registriert. Auf die Entscheidung wäre den üblichen Gepflogenheiten im Umgang mit potenziellen Partnern folgend kein Einfluss bei der DFL genommen worden. Wie weiter zu hören war, wird CVC ungeachtet des Aus für den DFL-Deal weiterhin im Sport engagiert bleiben. Das Unternehmen war nach dem vorherigen Ausstieg seines Konkurrenten Blackstone aus dem Bieterwettbewerb in der vergangenen Woche der letzte verbliebene Interessent für eine Beteiligung an den TV-Erlösen der DFL.

© 2024 SID