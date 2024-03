Der Letzte auf der großen Bühne: Domenico Tedesco - mit Pep Guardiola

Bei Schalke 04 wird wieder über den Trainer diskutiert. Karel Geraerts, seit Oktober bei dem Zweitliga-14. im Amt, steht nach nur sechs Siegen in 15 Pflichtspielen in der Kritik. Der Belgier, der am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Spitzenreiter FC St. Pauli um seinen Job kämpft, ist der 33. Trainer bei Königsblau seit der Jahrtausendwende. - Seine glücklosen Vorgänger:

THOMAS REIS

Das Bochumer Urgestein flog beim VfL raus - und rettete in der vergangenen Saison beinahe die schon abgeschlagenen Schalker noch vor dem Abstieg. Nach vier Niederlagen in den ersten sieben Zweitligaspielen war Schluss. (Punkteschnitt: 1,07)

FRANK KRAMER

Die Aufstiegseuphorie war sofort verflogen, als der Abstiegsspezialist mit Bielefeld und Fürth im Sommer 2022 auf Schalke vorgestellt wurde. Er erfüllte die Erwartungen: Nach sechs Pleiten in den ersten zehn Punktspielen, Platz 17 und dem Pokalaus musste Kramer gehen. (0,60)

DIMITRIOS GRAMMOZIS

Kam, als der Abstieg 2021 praktisch schon feststand. Acht Niederlagen aus elf Spielen halfen nicht gerade seiner Reputation, das Unternehmen Wiederaufstieg durfte er dennoch in Angriff nehmen. Neun Runden vor Schluss auf Rang sechs drohte es zu scheitern - Allzweckwaffe Mike Büskens übernahm. (1,33)

CHRISTIAN GROSS

Den Schweizer, der zehn Jahre zuvor mal den VfB Stuttgart trainiert hatte, holte Sportvorstand Jochen Schneider aus dem Ruhestand - als Schalke auf den Spuren von Tasmania Berlin wandelte. Kannte nicht alle Spieler beim Namen (machte Alessandro Schöpf zu "Massimo Schüpp"), beschleunigte aber den Absturz. (0,50)

MANUEL BAUM

Der langjährige Nachwuchscoach, ein anderer Fehlgriff von Schneider, schaffte in zehn Bundesligaspielen nicht einen einzigen Sieg. Rein statistisch der schlechteste Cheftrainer der Vereinsgeschichte. (0,40)

DAVID WAGNER

Nach ganz starkem Start im Spätherbst 2019 schon als Schalker Jürgen Klopp gefeiert, verlor der Trauzeuge des Startrainers in der Rückrunde komplett den Faden. Durfte nach 15 Pflichtspielen ohne Sieg in die Saison 20/21 starten - für zwei Partien. (1,08)

DOMENICO TEDESCO

Vizemeister 2018 und der letzte Schalker Champions-League-Trainer. Noch heute bei den Fans sehr beliebt - nicht zuletzt wegen des Revierderbys für die Ewigkeit: Beim Stand von 0:4 in Dortmund ging er in der Pause vor der Mannschaft auf die Knie, sie holte noch ein 4:4. Nach dem 0:7 im März 2019 bei Manchester City, dem 66. und bisher letzten Spiel der Königsblauen in der Königsklasse, gefeuert. (1,46)

Hinweis: Punkteschnitt für Bundesliga und 2. Bundesliga, ohne Pokal- und Europapokalspiele

