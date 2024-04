Baumgart sieht seine Zukunft beim Hamburger SV

Steffen Baumgart glaubt weiter an die Aufstiegschancen des Hamburger SV. "Wir haben die Möglichkeit, Zweiter zu werden, auch wenn der Weg lang ist", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten der Hamburger WochenMOPO: "Der erste Schritt sollte aber erst mal sein, Dritter zu werden. Ich muss nicht zur Jagd auf Kiel oder St. Pauli blasen, wenn ich gerade Vierter bin und erst mal Düsseldorf einholen muss."

Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison liegt der HSV als Vierter einen Punkt hinter Fortuna Düsseldorf. Auf Holstein Kiel fehlen sieben Punkte, zum Hamburger Stadtrivalen und Tabellenführer FC St. Pauli sind es gar neun.

Baumgart stellte zudem klar, dass er auch im Fall eines verpassten Aufstiegs beim HSV bleiben möchte. "Selbstverständlich" werde er den Klub deshalb nicht verlassen, sagte der 52-Jährige: "Ich habe ja nicht in der ersten Liga unterschrieben, sondern beim HSV. Unabhängig von der Liga."

Der HSV spielt im Saisonendspurt unter anderem gegen die Spitzenteams Kiel (20. April) und St. Pauli (3. Mai), kann also in den direkten Duellen näherkommen. "Für mich gibt es nichts Besseres, als hier beim HSV zu sein", sagte der frühere Trainer des 1. FC Köln, der seit Kindheitstagen HSV-Fan ist: "Da muss sich keiner Sorgen machen, außer man will mich nicht mehr. Ich will auf jeden Fall."

