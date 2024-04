Finn Porath fällt bis Saisonende aus

Foto: Imago/Soares/Imago/Soares/SID/IMAGO/Fernando Soares

Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel muss im Aufstiegsendspurt auf Finn Porath verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt während des 1:0-Siegs beim Hamburger SV am Samstag eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel, wie sein Klub am Dienstag mitteilte.

Der 27-Jährige zählt im Team von Trainer Marcel Rapp mit 27 Einsätzen und vier Toren zum Stammpersonal. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) peilt Holstein gegen den 1. FC Kaiserslautern den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga an.

