Duell im Tabellenmittelfeld: Paderborn gegen Elversberg

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen die SV Elversberg am Samstagnachmittag mit 3:1 (0:0). Die Saarländer gingen damit erstmals seit drei Partien wieder als Verlierer vom Feld.

Tabellarisch ändert sich für beide Teams wenig. Der SCP steht mit 46 Punkten vorerst auf Rang sieben, kann nach dem 31. Spieltag aber nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Aufsteiger Elversberg hat als Zehnter mit 40 Punkten einen sicheren Abstand zur Abstiegszone.

In der Home-Deluxe-Arena blieben Großchancen in der ersten Halbzeit aus. Die zweite Hälfte begann dann aber mit einem Paukenschlag: Hugo Vandermersch wurde im SCP-Strafraum von Aaron Zehnter gelegt, Carlo Sickinger (51.) verwandelte vom Punkt zur Führung für die Gäste.

Kurz darauf stand es 1:1, Adriano Grimaldi(54.) hatte per Kopf getroffen. In der 61. Minute besorgte Raphael Obermair mit einem Foulelfmeter die Führung der Gastgeber, Sirlord Conteh (75.) traf per Abstauber zum Endstand.

© 2024 SID