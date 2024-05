Steffen Baumgart hatte Redebedarf

Auch rund eine Stunde nach Abpfiff des hochintensiven Stadtderbys zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli kochten die Emotionen auf hoher Flamme. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an den 1:0-Erfolg des HSV lieferten sich die Trainer Steffen Baumgart und Fabian Hürzeler einen verbalen Schlagabtausch.

"Das ist auch eine Art von Respekt, dass ich nicht in die Übung eines Gegners reinlaufe, der da gerade Kreis spielt. Klare Ansage", sagte Baumgart. Was den HSV-Trainer erzürnte, war eine Szene vor der Partie: Spieler vom Aufstiegskandidaten aus St. Pauli hatten Teile ihres Aufwärmprogramms in der Hälfte des HSV absolviert. Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung auf dem Spielfeld.

"Das passiert, wenn eine Mannschaft in die falsche Hälfte läuft. Und das ist auch Absicht. Das ist ja nicht zum ersten Mal passiert", sagte Baumgart: "Ich bin 30 Jahre dabei und eines steht fest: In meiner Hälfte hat keiner was zu suchen."

Sein Gegenüber zeigte sich wenig überzeugt von Baumgarts Argumenten. "Wir werden es weiterhin machen. Ich habe den HSV noch nie dort aufbauen sehen, sie machen es jetzt, weil sie wissen, dass wir da in die Hälfte laufen", sagte Hürzeler und fügte leicht kryptisch an: "Ich empfinde andere Verhaltensweisen als respektlos, aber, wenn wir das jetzt ausführen, wird es länger dauern."

