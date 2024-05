Will weitermachen: Karel Geraerts

Karel Geraerts will in der kommenden Saison als Trainer des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 weitermachen. Das sagte der Belgier laut Medienberichten nach dem 0:2 (0:0) am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth. Er habe einen Vertrag und sei "glücklich" auf Schalke. "Wir sehen uns am 24. Juni wieder", ergänzte er mit Blick auf den Trainingsstart.

Die Schalker hatten am 32. Spieltag den Klassenerhalt geschafft, mit 43 Punkten beendeten die Knappen die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. Geraerts, der die Mannschaft im Oktober 2023 übernommen hatte, war zuletzt mit einer Rückkehr in sein Heimatland Belgien in Verbindung gebracht worden.

