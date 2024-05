Anthony Losilla beginnt in Düsseldorf

Trainer Heiko Butscher geht die anvisierte Aufholjagd im Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf mit drei Änderungen in der Startformation an. Anders als bei der Hinspiel-Niederlage (0:3) am vergangenen Donnerstag startet am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) VfL-Kapitän Anthony Losilla, auch Lukas Daschner und Tim Oermann rücken in die erste Elf des Bundesligisten. Patrick Osterhage und Takuma Asano müssen auf der Bank Platz nehmen, Bernardo fehlt gelbgesperrt.

Fortunas Trainer Daniel Thioune verzichtete wie erwartet auf Veränderungen. Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer EM-Arena beginnt dieselbe Mannschaft um Zweitliga-Torschützenkönig Christos Tzolis wie in Bochum.

Einen 0:3-Rückstand nach dem Hinspiel konnte in der Bundesliga-Geschichte noch keine Mannschaft aufholen.

