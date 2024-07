Selke verlässt Köln

Keine gemeinsame Zukunft: Stürmer Davie Selke hat seinen Abschied vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln bestätigt. "Ich habe mich in Köln und beim FC sehr wohl gefühlt", schrieb der 29-Jährige bei Instagram: "Es ist kein Geheimnis, dass ich es mir vorstellen konnte, den Weg mit euch weiterzugehen. Diese Chance wurde mir final genommen."

Zuvor hatte Sky bereits berichtet, dass beide Seiten keine Einigung erzielen konnten. Selke, der im Januar 2023 von Hertha BSC in die Domstadt gewechselt war, hatte erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Dieser besaß aber keine Gültigkeit für die zweite Liga.

"Danke für die kurze, aber intensive Zeit!", schrieb Selke, der in 38 Pflichtspielen für Köln elf Tore erzielte: "Ihr seid und bleibt in meinem Herzen." Vom FC, der am 2. August mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV in die Saison startet, stand eine Bestätigung des Abschieds zunächst noch aus.

