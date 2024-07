Gefragter Spielort: Die Arena auf Schalke

Dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 steht ein Termin-Chaos ins Haus. Grund ist das Finale der European League of Football (ELF), das am 22. September in der Arena stattfinden soll. Für das Wochenende vom 20. bis 22. September ist allerdings auch ein Schalke-Heimspiel gegen Darmstadt 98 angesetzt, zudem könnte wenige Tage zuvor der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk eine Champions-League-Begegnung in Gelsenkirchen austragen.

Den Schalkern ist das Problem bereits bewusst. "Die ELF und Schalke 04 haben die Ansetzung zur Kenntnis genommen. Gemeinsam stehen wir mit der DFL in engem Austausch und besprechen lösungsorientiert die weitere Organisation", teilte der Klub auf Anfrage der Rheinischen Post mit.

Die ELF hatte bereits am 4. August 2023 ihr Finale nach Gelsenkirchen gegeben und auf den 22. September gelegt, Schalke erhielt dennoch ein Heimspiel. "An diesem Wochenende Schalke ein Auswärtsspiel zuzuteilen, war wegen der Verzahnung mit den Spielterminen für den VfL Bochum und Borussia Dortmund im Saisonverlauf leider nicht möglich. Wir sind aber zuversichtlich, eine konstruktive Lösung zu finden", sagte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf RP-Anfrage.

Möglich wäre eine Terminierung der S04-Partie auf Freitagabend, allerdings hätte der Rasen dann keine 48 Stunden Zeit, um sich zu erholen. Und der könnte ohnehin besonders strapaziert werden, sollte Donezk mit einem Heimspiel in die Champions League startet - dies würde am 17., 18. oder 19. September ebenfalls in Gelsenkirchen stattfinden.

