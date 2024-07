Rückschlag für Hertha BSC: Der Fußball-Zweitligist muss vorerst auf Kapitän Fabian Reese verzichten. Wie der Hauptstadt-Klub am Mittwoch mitteilte, verletzte sich der 26-Jährige im Testspiel am Dienstag bei Energie Cottbus (2:2) am Sprunggelenk. Dadurch wird Reese das ab Donnerstag anstehende Trainingslager (bis 27. Juli) am Walchsee verpassen.

Fabian Reese wird Hertha BSC vorerst fehlen

Der Linksaußen war frühzeitig nach einem Foul ausgewechselt worden. Das Team von Cristian Fiel kam am Ende nach einer 2:0-Führung nicht über ein Remis hinaus.

Reese ist einer der wichtigsten Spieler der Hertha. In der vergangenen Saison hatte er in 35 Pflichtspielen 13 Treffer erzielt und 17 Tore vorbereitet.

