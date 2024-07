Pause für Florian Kainz

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss in der Saisonvorbereitung den nächsten Ausfall verkraften. Kapitän Florian Kainz verletzte sich am Samstag im Testspiel gegen Viktoria Köln (3:3) am Sprunggelenk und fehlt nach Angaben des Bundesliga-Absteigers "mehrere Wochen". Zuvor hatte der FC bereits bekannt gegeben, dass Max Finkgräfe länger ausfallen wird.

Finkgräfe, bei dem am Montag ein arthroskopischer Eingriff im Knie ansteht, und der österreichische EM-Teilnehmer Kainz fehlen deshalb auch im Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf (bis 28. Juli). Für beide Profis dürfte es für den Saisonstart in der 2. Liga am 2. August gegen den Hamburger SV eng werden.

Derweil verlängerten die Kölner den Vertrag mit Florian Dietz, Angaben zur Laufzeit machte der Klub nicht. Der Stürmer war 2021 zum FC gewechselt und zuletzt lange ausgefallen. "Flo hat eine sehr lange Leidenszeit von über eineinhalb Jahren mit schweren verletzungsbedingten Rückschlägen hinter sich. Mit ganz viel Professionalität und Willen hat sich Flo zurückgekämpft", sagte Geschäftsführer Christian Keller, "genau diese Widerstandsfähigkeit brauchen wir in unserer Mannschaft".

