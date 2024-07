Wurde verabschiedet: Simon Terodde

Simon Terodde traut seinem Ex-Klub Schalke 04 eine gute Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zu. "Es war der richtige Zeitpunkt, nach dem Jahr komplett aufzuräumen", sagte Terodde beim Sky-Talk am Dienstagabend in Köln über die zahlreichen Kaderveränderungen bei den Königsblauen: "Wenn du mit vier Punkten startest, kannst du richtig was entwickeln."

Die Schalker treffen zum Auftakt am Samstag auf Eintracht Braunschweig, eine Woche später geht es zum 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose. In der vergangenen Saison hat der UEFA-Cup-Sieger von 1997 lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft.

Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde beendete danach seine Karriere und ist nun bei Sky als TV-Experte aktiv. Er rechnet mit einer spannenden Saison. "Es gibt sechs, sieben Vereine, die aufsteigen wollen. Da steckt viel Brisanz drin", sagte Terodde. Er sei davon überzeugt, dass es am Ende "die Großen unter sich ausmachen".

