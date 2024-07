Die Fortuna trauert

Ein Nachwuchsspieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist beim Baden in einem Duisburger See tödlich verunglückt. "Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen", sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Der 16 Jahre alte Newton Opoku-Mensah aus der U17-Mannschaft der Fortuna wurde am Dienstagabend zunächst noch von Tauchern gefunden und reanimiert, starb aber später im Krankenhaus.

"Newton war ein junger Mann, der seinen Traum gelebt hat und nun viel zu früh verstorben ist. Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten der Familie und den Angehörigen von Newton, sowie allen Mannschaftskollegen und dem gesamten Team in unserem NLZ", sagte Allofs.

