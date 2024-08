Moussa Sylla (l.) bejubelt seinen ersten Treffer

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Schalke 04 ist mit einem klaren Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison gestartet. Vor über 60.000 Zuschauern siegten die Knappen in einer am Ende einseitigen Partie 5:1 (2:1). Einen Tag, nachdem Trainer Karel Geraerts völlig überraschend Justin Heekeren zur neuen Nummer eins ernannt hatte, wurde der Torwart gleich zu einem Hauptdarsteller.

"Das Team hat es verdient, wir haben sehr gut gespielt und die Atmosphäre war super", sagte Doppeltorschütze Moussa Sylla: "Ich bin sehr glücklich, das ist etwas besonderes gewesen."

In der siebten Minute vereitelte der 23 Jahre alte Heekeren eine Großchance von Rayan Philippe mit einer Fußabwehr, kurz danach bereitete er mit einem langen Ball den Treffer von Tobias Mohr (9.) vor. Der Flügelspieler nutzte einen Stellungsfehler von Kevin Ehlers und traf per Lupfer zum frühen 1:0.

Neuzugang Sylla (25.) erhöhte aus kurzer Distanz per Abstauber nach einem Standard. Braunschweig fand kaum ins Spiel, doch Ehlers (33.) machte seinen Fehler vom 0:1 nach einer Ecke wieder gut und traf zum 1:2. Im zweiten Durchgang war Braunschweig deutlich aktiver, aber weiterhin zu ungefährlich. Kenan Karaman (73./83.) und erneut Sylla (82.) schraubten das Ergebnis mit ihren Treffern in die Höhe.

Nach der verkorksten letzten Saison setzt sich Schalke damit zumindest bis Sonntagnachmittag an die Tabellenspitze. Nächsten Samstag um 13.00 Uhr trifft S04 auf den 1. FC Nürnberg, Braunschweig empfängt dann am Sonntag um 13.30 Uhr den 1. FC Magdeburg.

