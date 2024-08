Silvan Hefti (l.) kommt zum HSV

Nach dem gelungenen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Hamburger SV mit dem Schweizer Silvan Hefti (26) verstärkt. Der Rechtsverteidiger kommt vom italienischen Serie-A-Klub CFC Genua, zur Vertragslaufzeit machte der HSV keine Angaben. Hefti habe "langfristig" unterschrieben, teilten die Hamburger mit.

Hefti, der von Genua in der abgelaufenen Rückrunde an HSC Montpellier aus Frankreich verliehen war, ersetzt Ignace Van der Brempt. Der Belgier ist nach einjähriger Leihe zu Red Bull Salzburg zurückgekehrt. "Silvan ist ein taktisch sehr zuverlässiger Verteidiger", sagte Claus Costa, in Hamburg Direktor Profifußball. "Er soll uns mit seiner Zweikampfstärke defensiv stabilisieren und auf der rechten Seite durch seine Intensität zusätzliche Impulse setzen."

Der HSV war am Freitagabend mit einem 2:1 (2:0)-Sieg bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in die Saison gestartet.

