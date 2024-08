Felix Higl erzielt Ulmer Premierentor

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Aufsteiger SSV Ulm hat nach 23 Jahren Abstinenz einen Achtungserfolg bei der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Spatzen, die in der vergangenen Drittliga-Saison den Durchmarsch aus der Regionalliga geschafft hatten, verloren am ersten Spieltag trotz Führung 1:2 (0:0) gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern.

Felix Higl (48.) traf für die Ulmer, die in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Rekordmeister Bayern München treffen. Boris Tomiak per Foulelfmeter (77.) und Aaron Opoku (83.) drehten das Spiel zugunsten der Roten Teufel.

"Das Ergebnis ist unfassbar bitter nach dem Spielverlauf", sagte SSV-Kapitän Johannes Reichert bei Sky: "Dennoch dürfen wir uns über unser Comeback nach so langer Zeit freuen."

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion waren die Gäste in der ersten halben Stunde das bessere Team - eine Führung zur Pause sprang für die Pfälzer aber nicht heraus.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte vergab Opoku die große Chance zum ersten Treffer für den FCK (46.). Higl machte es wenig später auf der anderen Seite besser. In der Schlussphase drehten die Pfälzer die Partie noch.

