Die Fortuna bejubelt den Auftaktsieg

Foto: IMAGO/Gawlik/IMAGO/Gawlik/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf ist rund zwei Monate nach dem Relegations-Drama mit einem Erfolg in die Zweitliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gewann beim Absteiger Darmstadt 98 auch dank eines Eigentores mit 2:0 (0:0) und untermauerte ihre Ambitionen.

Darmstadts Innenverteidiger Aleksandar Vukotic (55.) lenkte einen Freistoß von Shinta Appelkamp mit dem Kopf ins eigene Tor und sorgte so für einen gelungenen Auftakt der Rheinländer, die in der Vorsaison den Aufstieg in der Relegation gegen den VfL Bochum trotz eines 3:0-Hinspielsieges dramatisch verpasst hatten. Tim Rossmann (86.) erzielte den zweiten Treffer. "Es ist natürlich glücklich, wenn man durch eine Standardsituation in Führung geht. Wir haben es dann sehr strukturiert zu Ende gespielt und vielleicht auch nicht unverdient gewonnen", sagte Thioune bei Sky.

Für die Darmstädter, die das Spiel nach einer Roten Karte gegen Othmane El Idrissi (84., nach Videobeweis) zu zehnt beendeten, klappte es auch im sechsten Anlauf in Folge nicht mit einem Sieg zum Saisonstart.

Vor stimmungsvoller Kulisse kam die Fortuna, die mit einem Trauerflor für den kürzlich bei einem Badeunfall verstorbenen Nachwuchsspieler Newton Opoku-Mensah auflief, besser ins Spiel. Felix Klaus (8.) scheiterte mit seinem Abschluss am Darmstädter Torhüter Marcel Schuhen. Es entwickelte sich eine chancenarme Partie, in der die Darmstädter gegen Ende der ersten Halbzeit aktiver wurden. Nach dem Eigentor von Vukotic verhinderte Düsseldorfs Florian Kastenmeier mit einer starken Doppelparade den Ausgleich (68.) - in Überzahl sorgte Rossmann für das 2:0.

© 2024 SID