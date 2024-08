Der HSV vergab eine lange Führung

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Hertha BSC hat einen erneuten Null-Punkte-Start in die 2. Fußball-Bundesliga mit einem Kraftakt verhindert. Das Team des neuen Trainers Cristian Fiel rettete im Topspiel beim Hamburger SV nach langem Rückstand ein 1:1 (0:1). Damit verpasste der HSV den vorläufigen Sprung auf Rang eins.

Jonjoe Kenny (86.) sicherte der Hertha den ersten Punkt der Saison. Vor einem Jahr waren die Berliner sogar mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet. Die von Steffen Baumgart trainierten Gastgeber waren durch Ransford Königsdörffer (11.) früh in Führung gegangen, der 22-Jährige hatte schon beim 2:1 zum Auftakt beim 1. FC Köln doppelt getroffen.

"Das ist bitter, aber am Ende geht es so in Ordnung. Hertha hat es in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Aber vier Punkte bei diesen zwei Auftaktgegnern, das geht in Ordnung", sagte HSV-Direktor Profifußball Claus Costa.

Vor 57.000 Fans im ausverkauften Stadion versteckte sich die Hertha zunächst keineswegs, das Gegentor erstickte die Bemühungen aber im Keim: Bakery Jatta flankte, Königsdörffer entkam Linus Gechter und köpfte aus vier Metern ein. In der Folge übernahmen die Hamburger mehr und mehr die Kontrolle, Ludovit Reis hatte das 2:0 auf dem Fuß (26.).

Nach dem Seitenwechsel begann die Hertha erneut gut, belohnte sich aber nicht. Gechter hätte seinen Fehler um ein Haar wieder gutgemacht, traf aber nur den linken Pfosten (58.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Immanuel Pherai setzte einen Freistoß an den Pfosten (85.), keine Minute später glich Kenny aus.

