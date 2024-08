Magdeburgs Torschütze Martijn Kaars

In Braunschweig schrillen schon früh die Alarmglocken: Die Eintracht hat sich zum zweiten Mal binnen acht Tagen desolat in der Defensive präsentiert und ihren Zweitliga-Saisonstart total verpatzt. Rund eine Woche nach dem 1:5 bei Schalke 04 verloren die Niedersachsen am 2. Spieltag 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg.

Der niederländische Neuzugang Martijn Kaars erzielte seine ersten Tore im deutschen Profifußball (13. und 55.). Zudem traf Silas Gnaka (59.) für Magdeburg. Das Tor von Rayan Philippe (67.) brachte der Eintracht nichts.

"Unser Ziel ist es, besser zu verteidigen als letzte Woche. Das muss man auch in der 2. Liga", sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning kurz vor dem Anpfiff bei Sky - doch daraus wurde nichts.

Vor 22.791 Zuschauern hatte Philippe schon in der 4. Minute die Führung für die Eintracht auf dem Fuß, scheiterte aber am Magdeburger Torwart Dominik Reimann. Die Gäste, die zum Auftakt 0:0 gegen die SV Elversberg gespielt hatten, machten es gleich bei ihrer ersten Möglichkeit besser.

Zu Beginn der zweiten Hälfte drängte Magdeburg auf weitere Treffer. Kaars und Gnaka legten nach. Im Anschluss an den Treffer von Philippe schöpfte Braunschweig noch einmal Hoffnung. Die Chancenverwertung war aber schwach.

