Mark Uth wird immer wieder von Verletzungen gebremst

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss nicht so lang wie befürchtet auf seinen Offensivspieler Mark Uth verzichten. Der 32-Jährige habe beim 2:2 (1:0) bei der SV Elversberg am Samstag eine Zerrung im Adduktorenbereich erlitten. "Gemeinsam werden die Verantwortlichen von Tag zu Tag entscheiden, wann Uth wieder ins Training einsteigen und wie die Belastung im Anschluss gesteigert werden kann", teilte der FC am Montag mit.

Uth hatte wegen mehrerer Verletzungen lange gefehlt. Sowohl in der vergangenen als auch in der Saison 2022/23 wurde er immer wieder ausgebremst. In Elversberg musste Uth nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung wieder angeschlagen vom Platz, nach einer Untersuchung am Montag gab der FC zumindest vorsichtig Entwarnung.

© 2024 SID