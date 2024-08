Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat zwei Spieltage nach dem Start der neuen Saison noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Offensivspieler Killian Corredor schließt sich den Lilien an, der 23-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten Rodez AF. Das verkündeten die Südhessen am Donnerstag, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen.

Killian Corredor (l.) im Trikot von Rodez AF

Foto: AFP/SID/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Der Spieler bringe "Abschlussstärke" und "ein gutes Auge für Mitspieler", sagte Sportdirektor Paul Fernie, Corredor werde für "zusätzliche Variabilität sowie Kreativität" in Darmstadts Spiel sorgen. In der vergangenen Saison absolvierte er für Rodez wettbewerbsübergreifend 44 Spiele, in denen er auf 19 Tore und acht Vorbereitungen kam.

