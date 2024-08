Fußball-Zweitligist Schalke hat sich die Dienste das Abwehrtalents Steve Noode gesichert. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb bei den Königsblauen einen langfristigen Vertrag bis 2029. Der Kameruner war zuletzt für die A.S. International Football Academie aktiv. Bei den Gelsenkirchenern soll sich Noode Schritt für Schritt entwickeln. Über die Modalitäten des Transfers machten beide Vereine keine Angaben.

Sportdirektor Marc Wilmots

Foto: AFP/SID/ATTA KENARE

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil des S04 zu sein", sagte Noode: "In den vergangenen Monaten hatte ich sehr gute Gespräche, in denen mir die Verantwortlichen dieses großen Vereins aufgezeigt haben, wie ich mich hier in den kommenden Jahren weiterentwickeln kann."

Noodes Verpflichtung ist Teil einer langfristigen Strategie. "Unser Scouting-Team hat Steve lange und ausgiebig beobachtet. Er bringt körperlich gute Grundvoraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit und die richtige Mentalität, nämlich permanent lernen und besser werden zu wollen. Dafür werden wir ihm die notwendige Zeit geben", sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

© 2024 SID