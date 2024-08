Petkov wechselt von Augsburg ins Saarland

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/FC Augsburg

Fußball-Zweitligist SV Elversberg rüstet in der Offensive weiter auf. Wie die Saarländer am Mittwoch mitteilten, kommen Lukas Petkov vom FC Augsburg sowie Tom Zimmerschied vom Drittligisten Dynamo Dresden. Beide Zugänge erhielten einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027, über die Ablöse wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.

Während Zimmerschied bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommt, sei Petkov auf beiden Flügeln sowie im offensiven Mittelfeld und im Sturm einsetzbar. Petkov war in der Vorsaison bereits aus Augsburg an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und hatte dort 31 Pflichtspieleinsätze absolviert. Zimmerschied lieferte für Dresden in 37 Pflichtspielen 17 Scorerpunkte.

Erst am Dienstag hatten die Elversberger den offensiven Mittelfeldspieler Muhammed Damar von der TSG Hoffenheim ausgeliehen.

© 2024 SID