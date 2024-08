Bakery Jatta erlitt eine Bänderverletzung

Foto: Imago/Kara/Imago/Kara/SID/IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss bei den kommenden Aufgaben auf Bakery Jatta verzichten. "Baka hat eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk erlitten und wird vier bis sechs Wochen ausfallen", sagte Trainer Steffen Baumgart bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Hannover am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Im Duell bei 96 will der HSV weiter ungeschlagen bleiben und den ordentlichen Saisonstart mit vier Punkten und dem Pokalerfolg in Meppen weiter ausbauen.

"Ich erwarte ein Spiel, das beide Teams gewinnen wollen. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, um dort bestehen zu können", sagte Baumgart: "Wenn wir das schaffen, werden wir Punkte mit nach Hamburg nehmen." Dem Pokalaus der 96er beim Drittligisten Arminia Bielefeld will der HSV-Trainer nicht allzu viel beimessen. Er sieht auch die Niedersachen um Coach Stefan Leitl in guter Verfassung.

