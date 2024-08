Abschied aus Berlin: Myziane Maolida

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga verlässt Myziane Maolida Hertha BSC. Der Offensivspieler wechselt nach Saudi-Arabien zum Al-Kholood Club. Das gab der Hauptstadtklub am Freitag bekannt. Maolida hat in 22 Partien für die Berliner zwei Tore erzielt.

"Für Myz hat sich nach einem starken Halbjahr in Schottland eine neue Herausforderung und gleichzeitig eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung aufgetan", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Maolida kam im August 2021 von OGC Nizza zur Hertha. In der Rückrunde der Saison 2022/23 lief der gebürtige Pariser leihweise für Stade Reims auf, zuletzt spielte er für ein halbes Jahr beim Hibernian FC in Edinburgh.

