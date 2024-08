Spielt künftig auf Schalke: Antwi-Adjei

Foto: IMAGO/Sven Simon /IMAGO/Sven Simon/SID/IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei unter Vertrag genommen. Wie die Königsblauen am Freitag mitteilten, unterschrieb der 30-Jährige einen Kontrakt bis 2026. In den vergangenen drei Saisons hatte Antwi-Adjei in der Bundesliga für den VfL Bochum gespielt, sein Vertrag war im Sommer nicht verlängert worden.

"Mit seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit" werde der dreimalige Nationalspieler Ghanas "unser Spiel noch flexibler gestalten. Auf und neben dem Platz wird er außerdem mit seiner Erfahrung unterstützen können", sagte Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots. Antwi-Adjei sei "heiß auf die neue, für ihn ganz besondere Aufgabe, Schalke gemeinsam mit uns allen voranzubringen".

