Stefan Leitl an der Seitenlinie der Hannoveraner

Foto: FIRO/FIRO/SID

Hannover 96 hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Im 110. Nordduell setzte sich das Team von Trainer Stefan Leitl zu Hause gegen den Hamburger SV mit 1:0 (0:0) durch und blieb auch im dritten Ligaspiel ungeschlagen.

"Es ist gut, dass wir am Wochenende immer spielen können, um gewisse Dinge in die richtige Richtung zu drehen", sagte Leitl. Sein Team war nach der Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld (0:2) deutlich kritisiert worden und zeigte die richtige Reaktion. "Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Leitl zufrieden: "Und schau' an: Jetzt haben wir sieben Punkte."

Neuzugang Jessic Ngankam (49.) entschied mit einem verwandelten Foulelfmeter eine hitzige und stimmungsvolle Partie am Freitagabend. In der Schlussphase sah HSV-Kapitän Sebastian Schonlau wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+3).

In einer sehr zweikampfbetonten Begegnung waren Torchancen zunächst Mangelware, gerade den Gästen unterliefen reihenweise technische Fehler. Einen Freistoß von Hamburgs Miro Muheim (21.) hielt Ron-Robert Zieler. Der erste Jubel der Hannoveraner dauerte nur kurz, Jannik Rochelts Treffer (35.) wurde gegen Handspiels aberkannt.

Kurz nach der Pause bestrafte Ngankam die fehlerhafte Defensive des HSV: Er setzte sich gegen Dennis Hadzikadunic durch, Schonlau stoppte den Stürmer mit einem Foul. Den Strafstoß verwandelte Ngankam souverän. Auf der anderen Seite verpasste Davie Selke mit einem Kopfball den Ausgleich um wenige Zentimeter (55.), auch Adam Karabec schoss ganz knapp vorbei (63.).

© 2024 SID