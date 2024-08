Trainer Alexander Zorniger mit Torhüter Nahuel Noll

Einen Tag nach seiner schonungslosen Kritik an Torhüter Nahuel Noll hat sich Trainer Alexander Zorniger vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth öffentlich entschuldigt. Er habe in der "Wortwahl total daneben gelegen", sagte er in einem in den Sozialen Medien veröffentlichten Video des Klubs. "Mir sind die Emotionen total durchgegangen", ergänzte Zorniger und betonte: "Das war überhaupt nicht notwendig, ich bin weit über das Maß hinausgegangen, was mir als Trainer zusteht."

Noll (21) hatte am Samstag in der 81. Minute den Ausgleich zum Endstand von 1:1 gegen den SC Paderborn verschuldet - was seinen Trainer auf die Palme brachte. "Ich war schon lange nicht mehr so geladen auf einen einzelnen Spieler", sagte er, und das habe auch "mit der Arroganz dieser jungen Spritzer zu tun, die auch mal Dinge aufnehmen müssen." Noll solle so einen Fehler nicht nochmal machen, "sonst kann sein Berater gern bei mir anrufen, warum er nicht spielt."

"Ich habe mich bei Nahuel entschuldigt, ich habe mich bei der Mannschaft entschuldigt", berichtete Zorniger und bekannte: "Ich bin sehr oft an der Grenze dran im Willen, einen Spieler weiterzubringen, das ist mir in der Situation nicht gelungen."

