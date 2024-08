Livan Burcu tritt zum 2:0 gegen Nürnberg

Foto: www.imago-images.de/Wolfgang Zink/www.imago-images.de/Wolfgang Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der 1. FC Magdeburg hat Miroslav Klose und dem 1. FC Nürnberg die zweite Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beigebracht. Beim verdienten 4:0 (1:0) gegen den Club profitierten die Gäste auch von zwei korrekten Entscheidungen des VAR. Unter anderem wurde die Führung von Xavier Amaechi (20.) nachträglich anerkannt. Magdeburg, für das auch Livan Burcu (65.), Alexander Nollenberger (84.) und Philipp Hercher (90.+2) trafen, kletterte vorerst auf Rang drei der Tabelle, Nürnberg bleibt auf Platz 13.

"Magdeburg ist eine spielstarke Mannschaft, das wussten wir von Anfang an", sagte Klose, der mit Kritik an seiner Mannschaft nicht sparte: "Wir hatten unsere Umschaltmomente, waren hier aber nicht zwingend und sauber genug. Wir hatten heute auch nicht die nötige Intensität gegen den Ball. So kannst du nichts mitnehmen."

Zweimal meldete sich VAR Daniel Schlager in der ersten Halbzeit, zweimal nahm Felix Brych seine auf dem Spielfeld getroffene Entscheidung zu Recht zurück: Beim Treffer von Amaechi lag die zunächst angezeigte Abseitsstellung nicht vor, nachdem Lukas Schleimer im Strafraum zu Fall gekommen war (39.), revidierte der Schiedsrichter aus München auch seinen Elfmeterpfiff.

Nürnberg drängte nach der Pause vehement auf den Ausgleich, unter anderem klärte Mohamed El Hankouri bei einem Kopfball von Finn Jeltsch auf der Linie, Schleimer traf im Anschluss den Pfosten (54.). Magdeburg behielt allerdings kühlen Kopf und bestrafte anschließend gleich dreimal das inkonsequente Verhalten der Nürnberger Abwehr.

© 2024 SID