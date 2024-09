Dawid Kownacki brachte Fortuna Düsseldorf in Führung

Foto: IMAGO / Jan Huebner/IMAGO / Jan Huebner/SID/IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Huebner

Fortuna Düsseldorf hat die gute Frühform in der 2. Fußball-Bundesliga erneut unter Beweis gestellt und die Tabellenführung behauptet. Die Fortuna gewann am Sonntag das kampfbetonte Prestigeduell bei Hertha BSC mit 2:0 (1:0) und tankte vor dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende weiteres Selbstvertrauen. Hertha stagniert nach der zweiten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld.

Dawid Kownacki (13.) brachte Düsseldorf nach einem Freistoß in Führung. Jona Niemiec (66.) sorgte für die Vorentscheidung. "Es war sehr herausfordernd, aber wir haben richtig gut verteidigt. Das Tor hat uns Sicherheit gegeben. Die Einstellung ist top bei meiner Mannschaft. Wir haben nicht ganz so viel verkehrt gemacht in der vergangenen Saison und machen da jetzt weiter", sagte Fortuna-Coach Daniel Thioune bei Sky.

Die Fortuna agierte vor 50.135 Zuschauern wie gewohnt defensiv äußerst stabil. Hertha fand kaum ein Durchkommen, Chancen wie durch Derry Scherhant (27.) hatten Seltenheitswert. Für einen Schock und eine minutenlange Unterbrechung sorgte dann die Verletzung von Linus Gechter.

Der 20-Jährige prallte in einem Luftzweikampf mit seinem Teamkollegen Deyovaisio Zeefuik zusammen und verletzte sich augenscheinlich schwer an der Schulter. Gechter wurde mit einer Trage aus dem Stadion gebracht. Das körperbetonte Duell wurde zunehmend zerfahren, der Spielfluss durch viele Nickligkeiten und Fouls unterbrochen.

Nach der Pause blieb die beste Defensive der Liga sattelfest, vorne erhöhte Düsseldorf durch Niemiec. Hertha hatte beim Pfostenschuss durch Ibrahim Maza (77.) die beste Chance auf den Anschluss.

© 2024 SID