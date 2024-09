Tor und Vorlage: Joel Grodowski

Preußen Münster hat im Duell der Aufsteiger seinen ersten Sieg in der 2. Liga seit mehr als 33 Jahren gefeiert. Bei Jahn Regensburg gewann die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann durch die nahezu deckungsgleichen Treffer von Joel Grodowski (29.), Charalambos Makridis (61.) und Holmbert Aron Fridjonsson (71.) 3:0 (1:0). In den vorangegangenen fünf Spielen hatte Münster zweimal unentschieden gespielt.

"Was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war sehr souverän. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg. Ich bin stolz, weil wir heute Geschichte geschrieben haben", sagte Hildmann bei Sky.

Regensburg, das die vierte Niederlage nacheinander kassierte (0:14 Tore), hatte zunächst mehr vom Spiel und auch einige gute Chancen - wurde dann aber kalt erwischt. Grodowski, nach einer Verletzung von Etienne Amenyido früher als geplant eingewechselt (13.), drückte nach Vorarbeit von Andras Nemeth den Ball ins Tor. Der vermeintliche Ausgleich von Christian Kühlwetter wurde wegen der Abseitsstellung des Schützen auch vom VAR nicht anerkannt (41.).

Auch in der zweiten Halbzeit war der Jahn zunächst stärker - erneut aber schlug Münster zu. Beide Treffer fielen nach demselben Muster wie der erste: flache Hereingabe im Strafraum fast von der Torauslinie, die Schützen Makridis auf Vorlage von Grodowski und Fridjonsson auf Zuspiel von Thorben Deters konnten nahezu unbehindert vollenden.

