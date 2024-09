Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat nach dem schwachen Saisonstart mit dem vereinslosen Mittelfeldspieler Philipp Förster nachgelegt. Dies teilten die Lilien am Montag mit, machten allerdings keine Angaben zur Vertragslaufzeit. Der 29-jährige Förster hatte zuletzt für den VfB Stuttgart und den VfL Bochum in der Bundesliga gespielt. In Bochum war sein Vertrag nach der vergangenen Saison nicht mehr verlängert worden.

Förster saß zuletzt in Bochum oft auf der Bank

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/RHR-FOTO

"Mit der Verpflichtung von Philipp ist es uns gelungen, unseren Kader mit einem offensiven Mittelfeldspieler zu verstärken, der mit seinen spielerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Spielstil passt", sagte Sportdirektor Paul Fernie: "Wir sind davon überzeugt, dass Philipp mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ein wichtiger Baustein sein kann."

In der Bundesliga waren Förster acht Tore und elf Assists in 83 Partien gelungen. Die Lilien hatten am vergangenen Spieltag auf Schalke (5:3) ihren ersten Saisonsieg gefeiert und liegen mit fünf Punkten aus sechs Spielen auf Rang 14. Florian Kohfeldt hatte bereits nach vier Spieltagen Torsten Lieberknecht als Trainer ersetzt.

