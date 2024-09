Schallenberg nach dem Abpfiff gegen Darmstadt

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Die Entlassung von Trainer Karel Geraerts beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist Ron Schallenberg zufolge allein der Mannschaft zuzuschreiben. "Was in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt passiert ist, konnte kein Trainer verhindern. Das war kollektives Versagen der elf Spieler auf dem Platz", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag nach der Vormittagseinheit unter Interimstrainer Jakob Fimpel.

Die Schalker hatten gegen Darmstadt 98 am Freitag 3:0 geführt - und 3:5 verloren. Der Verein gab daraufhin die Trennung von Geraerts bekannt und entließ auch Sportdirektor Marc Wilmots. Wer in Zukunft auf der Bank des Traditionsvereins sitzen werde, sei nicht entscheidend, betonte jedoch Schallenberg: "Da kann jeder Trainer der Welt kommen - jetzt ist die Mannschaft gefragt. Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen."

Die Qualität des Teams reiche "auf jeden Fall, um da rauszukommen", sagte der 25-Jährige. "Wir müssen sie nur zeigen. Und zwar über 90 Minuten." Schalke spielt am Samstag (20.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger Preußen Münster.

© 2024 SID