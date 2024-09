Zweikampf bei Hertha BSC Berlin gegen SV Elversberg

Foto: IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Hübner/IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Hübner/SID/IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Huebner

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen neuerlichen Rückschlag kassiert. Gegen die SV Elversberg verloren die Berliner am Sonntag mit 1:4 (0:2) und verpassten den Sprung in die Spitzengruppe. Hertha tritt nach der dritten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. Elversberg vergrößerte durch den zweiten Sieg den Abstand zur Gefahrenzone.

"Das war eine unterirdische Leistung von uns", sagte Kapitän Toni Leistner nach dem Heimdebakel bei Sky, "wir müssen vieles besser machen nächste Woche." Sein Teamkollege Luca Schuler fühlte sich "extrem beschissen" und klagte: "Die Tore haben wir uns gefühlt selbst reingeschossen."

Semih Sahin (3., Foulelfmeter), Luca Schnellbacher (30.) und Muhammed Damar (52.) profitierten von individuellen Fehlern der Herthaner: Erst verteidigte Flügelspieler Derry Scherhant im eigenen Strafraum plump, dann lieferte Marton Dardai die unfreiwillige Vorlage zum zweiten Gegentreffer. Vor dem 0:3 verloren die Berliner leichtfertig im Mittelfeld den Ball und schauten beim Gegenstoß nur zu.

Auch offensiv lief bei den Berlinern vor 43.123 Zuschauern wenig zusammen, viel zu selten kam Hertha zum Abschluss. Mickael Cuisance (60.) verkürzte zwischenzeitlich. Elversberg lauerte auf Konter und war auch aus der Distanz gefährlich. Nach einem Handspiel von Luca Schuler traf Sahin erneut vom Elfmeterpunkt (65.).

© 2024 SID