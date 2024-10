Jubel in Paderborn

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin ungeschlagen und ist vorerst in die Aufstiegszone geklettert. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Freitag gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 3:0 (1:0), zum Auftakt des 8. Spieltags belegt Paderborn damit den zweiten Platz hinter Fortuna Düsseldorf. Der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 könnten im Laufe des Wochenendes wieder vorbeiziehen.

Sebastian Klaas (14.), Aaron Zehnter (66.) und David Kinsombi (81., Foulelfmeter) erzielten vor 12.615 Zuschauern die Tore für die Paderborner. Regensburg lief viel hinterher und wurde allenfalls bei Standards selbst gefährlich - der Jahn hat in dieser Liga-Saison weiterhin nur einen einzigen Treffer erzielt.

Klaas' sehenswertem Tor aus 16 Metern ließ Paderborn allerdings zu lange kein zweites folgen, sodass der Gast beinahe zurückgekommen wäre: Bryan Hein traf mit einem Freistoß das Lattenkreuz (61.) - nur fünf Minuten später entschied Zehnter dann aber aus spitzem Winkel das Spiel.

