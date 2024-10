Fabio Kaufmann jubelt über seinen Treffer

Foto: Imago/Hübner/Imago/Hübner/SID/IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Eintracht Braunschweig hat im emotionalen 181. Niedersachsenderby gegen Hannover 96 einen befreienden Sieg gelandet. Das Team von Trainer Daniel Scherning setzte sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen den Erzrivalen durch und verließ die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga. Die Gäste verlieren vorerst die Tuchfühlung zu Rang drei.

"Ich wusste, dass es heute von Anfang an was braucht, um die Leute hier mitzunehmen", sagte Torschütze Fabio Kaufmann bei Sky: "Am Ende haben wir absolut verdient gewonnen. Ich hoffe, dass uns dieser Sieg Zutrauen und Überzeugung gibt." Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler zeigte sich "brutal enttäuscht" nach der "verdienten Niederlage".

Die Partie begann durchaus rasant und mit klaren Vorteilen für die Braunschweiger, die durch Kaufmanns Rechtsschuss (20.) verdient in Führung gingen. Bis zur Halbzeit blieben die "Löwen" tonangebend, erst nach dem Seitenwechsel kam 96 stärker auf. Doch Rayan Philippe (90.+3) sorgte per Handelfmeter für die Entscheidung.

Enzo Leopold (59.) mit einem Freistoß und Bartlomiej Wdowik (70.) hatten sich zuvor noch dem Ausgleich angenähert - doch die Braunschweiger Defensive hielt. Auf der Gegenseite suchte die Eintracht die Entscheidung und jubelte kurzzeitig nach einem Gestocher vor dem Tor von Ron-Robert Zieler. Doch Schiedsrichter Daniel Schlager erkannte den vermeintlichen Treffer nach einem Hinweis vom Videoschiedsrichter auf ein Handspiel ab (83.).

Begleitet wurde das "Hochrisikospiel" von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein und hielt einen Wasserwerfer bereit. Bis zum Anpfiff blieb es weitgehend ruhig, das Kontingent für die Gästefans war deutlich reduziert worden.

© 2024 SID