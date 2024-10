Erstes Training auf Schalke: Kees van Wonderen

Der Trainerstuhl bei Schalke 04 ist der Schleudersitz im deutschen Fußball. Das weiß auch Kees van Wonderen, der zwölfte Chefcoach bei den Königsblauen seit 2020. "Das ist eine gute Frage", antwortete der Niederländer bei seiner Vorstellung am Montag, als er sagen sollte, warum er sich das antue.

"Ich weiß, dass es nicht einfach ist", sagte der 55-Jährige, der am Sonntag einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte, "aber einfach ist nicht das, was ich suche." Er suche eine Herausforderung, wolle "natürlich lange und erfolgreich" beim Zweitligisten arbeiten - doch die Risiken kennt er. Deshalb halte er sich an den Spruch: "Wenn du nicht fallen willst, musst du liegen bleiben."

Van Wonderen machte bisher vor allem mit seiner Arbeit mit Nachwuchsbereich von sich reden, führte unter anderem die niederländische U17 2018 zum EM-Titel. Seine Erfahrungen im Klubfußball sind mit vier Jahren bei den Go Ahead Eagles Deventer und dem SC Heerenveen überschaubar. Der ehemalige Abwehrspieler von Feyenoord Rotterdam soll Schalke nicht nur wieder in die obere Tabellenhälfte und in der nächsten Saison zurück in die Bundesliga führen, sondern auch junge Spieler weiterentwickeln und Kaderwerte schaffen.

Am Vormittag hatte van Wonderen sein erstes Training auf Schalke geleitet. Die Winterpause will er nutzen, dem Tabellen-13. möglichst schnell "Struktur" zu geben. Sein Pflichtspieldebüt steht am 19. Oktober bei Hannover 96 an.

